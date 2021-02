Kultur

Comicbuch-Tipp: "Bella Ciao"

Welchen Preis muss ein Fremder zahlen, um Teil der Gesellschaft zu werden, in die er einwandert? Das fragt der französische Autor Baru in seinem Comic "Bella Ciao". Darin erzählt er vom Schicksal italienischer Einwanderer in Frankreich seit dem 19. Jahrhundert und vom Werdegang eines Liedes.