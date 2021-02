Kultur

Rutu Modans Israel-Comic "Tunnel"

Während eine Gruppe Israelis auf der Suche nach der Bundeslade einen Tunnel in die Westbank gräbt, bauen Palästinenser in entgegengesetzter Richtung ihren unterirdischen Gang. Als die beiden Gruppen sich treffen, müssen sie sich arrangieren, um nicht aufzufliegen. Rutu Modans neuer Comic ist eine Satire auf die politische Lage in Israel.