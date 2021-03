Kultur

Comicbuchtipp: "Penelopes zwei Leben"

Penelope ist Ehefrau, Mutter und Chirurgin. Während ihre Tochter zu Hause in Belgien mit der Pubertät zu kämpfen hat, rettet sie Leben in einem Feldkrankenhaus in Aleppo. Judith Vanistendael schildert die Zerrissenheit einer Frau zwischen Krieg und Idylle in der Heimat in der Graphic Novel "Penelopes zwei Leben" in zarten Aquarellzeichnungen.