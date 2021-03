Kultur

Comicbuchtipp: "Bloody Mary" von Kristina Gehrmann

Kristina Gehrman schildert in der Graphic Novel "Blood Mary" das Leben der britischen Königin Mary I. von deren Kindheit an. Als Tochter von Heinrich VIII. und Katharina von Aragon setzte sie sich energisch für die Rekatholisierung des Landes ein, das sich in einem desolaten Zustand befand. Aber schnell wurde aus der Lichtgestalt Mary "die Blutige".