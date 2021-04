Kultur

"Der Fallmeister": Ein Roman von Christoph Ransmayr

Christoph Ransmayrs neuer Roman "Der Fallmeister" spielt in einer Zukunft, in der Europa in Kleinstaaten zerfallen ist und Kriege um Trinkwasser geführt werden. Als der Schleusenwärter am Weißen Fluss nach einem Unglück verschwindet, begibt sich sein Sohn auf Spurensuche.