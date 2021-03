Kultur

China demonstriert Stärke mit dem Volkskongress

China inszeniert im Corona-Jahr 2021 den Nationalen Volkskongress mit 3000 anwesenden Abgeordneten als Riesenspektakel, das Stärke und Geschlossenheit vermitteln soll. Trotz Protesten wurde eine noch rigorosere Assimilationspolitik in der Mongolei und eine stärkere Kontrolle der Wahlen in Hongkong in die Wege geleitet.