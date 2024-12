Chilly Gonzales rechnet mit Richard Wagner ab

Liane hat einen Traum: Sie möchte eine berühmte Influencerin sein. Nur dann hat man Macht und Geld, glaubt die 19-Jährige. Social-Media-Plattformen dienen ihr als Fluchtfenster aus ihren prekären Verhältnissen. Liane lebt mit der Mutter und der jüngeren Schwester in einer viel zu kleinen Wohnung. Ihre Brüste hat Liane schon machen lassen. Der Po soll auch noch dran - für die Follower. Schönheit ist alles. Dafür stiehlt und verkauft sie heiße Ware an der Côte d'Azur– in den Banlieues weitab von Glitzer und Ruhm im Süden Frankreichs. Wie kommt man auf so eine Geschichte, noch dazu als Kinodebüt? Die Französin Agathe Riedinger hat sich damit jedenfalls aus dem Stand in den Wettbewerb von Cannes katapultiert. Wir haben mit ihr und der Darstellerin Malou Khebizi über den Film gesprochen, der am 12. Dezember in den deutschen Kinos startet.