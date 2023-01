"ChatGPT, das neueste und leistungsstärkste Sprachgenerierungsmodell des Künstliche-Intelligenz-Start-ups OpenAI, stellt eine Herausforderung für bestimmte Berufsgruppen dar", sagt die Software über sich selbst. "Das Modell ist in der Lage, menschenähnlich Texte zu erstellen, und kann somit für Aufgaben eingesetzt werden, die bisher von Menschen erledigt wurden. Seine Entwicklung könnte in naher Zukunft möglicherweise die Arbeitsplätze von Übersetzern, Journalisten, Analysten und Ghostwritern gefährden." Die deutlichen Worte der künstlichen Intelligenz ChatGPT sind eine Antwort auf die ihr gestellte Aufgabe, einen Artikel darüber zu verfassen, welche Folgen ihr Einsatz für den Arbeitsmarkt hat. Keine zehn Sekunden benötigte das System dafür. Der Text ist solide formuliert und könnte durchaus für eine Seminar-Arbeit an der Uni reichen. Ende November hat das US-Start-up OpenAI, dessen wichtigster Investor Tesla-Chef Elon Musk ist, ChatGPT kostenlos ins Internet gestellt. Jeder kann die Software frei verwenden, um beliebige Texte erstellen zu lassen. Eine Million Menschen nutzten sie schon in den ersten Tagen. Das Deep-Learning Programm perfektioniert sich sekündlich. Robert Lepenies, der neue Präsident der Karlshochschule in Karlsruhe, findet, die Sprach-KI habe das Potenzial, die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Das betreffe viele Bereiche: "Überall dort, wo Menschen aktuell mit Sprache arbeiten", sagt er. "Überall in der Forschung und Lehre, überall, wo Meinung gebildet wird, wo es um Mitwirkung geht." Neben Missbrauchsgefahren eröffne das Programm auch neue Möglichkeiten, betont Lepenies. "Bildungsferne Schichten, Migranten, all jene, denen der Umgang mit Sprache nicht in die Wiege gelegt wird, können plötzlich mitwirken und teilhaben", sagt er. "In der Gesellschaft ebenso wie im Berufsleben." Wir haben mit Robert Lepenies, dem Germanisten und Gaming-Experten Gundolf Freyermuth sowie mit dem Informatikprofessor Kristian Kerstin gesprochen.