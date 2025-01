Es ist ein stilles Gedenken an die Opfer des islamistischen Attentats auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo", das in Paris heute stattfindet. Die Angehörigen der Opfer hatten Präsident Emmanuel Macron darum gebeten, keine Ansprache zu halten. So erinnern sie heute wortlos vor den ehemaligen Redaktionsräumen an das, was hier vor zehn Jahren passiert ist. Am 7. Januar 2015 um 11.30 Uhr stürmten zwei vermummte Islamisten die tägliche Redaktionssitzung von Charlie Hebdo mit Kalaschnikows und riefen dabei: "Gott ist groß!" und "wir rächen den Propheten!". Erst erschossen sie den Pförtner, dann acht Journalisten und Karikaturisten, darunter Chefredakteur Stéphane Charbonnier. Er hatte seit Monaten Personenschutz, der Polizist wurde auch erschossen. Auf der Flucht töteten die Attentäter zwei weitere Menschen. Zwöf Tote in wenigen Minuten. Der Anschlag traf Frankreich ins Mark. Wir sprechen mit der ehemaligen Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von "Charlie Hebdo", Romy Straßenburg, über den Stand der Meinungsfreiheit in Frankreich.