Der österreichische Filmstar Helmut Berger ist tot. Der 78-Jährige starb bereits am 15. Mai "friedlich, aber dennoch unerwartet" in Salzburg, wie sein Agent Helmut Werner erklärte. Der gebürtige Bad Ischler, der in Deutschland vor allem für seine Darstellung des bayerischen Königs Ludwig II. in dem gleichnamigen Film bekannt war, wäre am 29. Mai 79 Jahre alt geworden. Mit Rollen in Filmen wie "Die Verdammten", "Das Bildnis des Dorian Gray", "Die Rivalin" oder "Der Pate - Teil III" erlangte der als Helmut Steinberger geborene Schauspieler ab den 1960er Jahren Weltruhm. An seiner Seite spielten Romy Schneider, Elizabeth Taylor, Henry Fonda oder Burt Lancaster. Als herausragend gilt seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Luchino Visconti, mit dem Berger auch in einer Beziehung lebte.