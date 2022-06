Goldene Palme für Ruben Östlands "Triangle of Sadness"

Diesmal war er wieder mit einer nicht minder bösen Komödie im Wettbewerb vertreten. In "The Triangle of Sadness" widmet er sich der Welt der Influencer, Reichen und Schönen auf einer Luxusjacht. Mit an Bord als trinkfester Kapitän ist Hollywood-Star Woody Harrelson. Nachdem die Luxusjacht von Piraten gekapert wird, stranden ein paar der Schiffsreisenden auf einer Insel, wo die Hierarchien umgekehrt werden. "Triangle of Sadness" handelt von der Absurdität des Kapitalismus, Machtverhältnissen und von sozialer Ungleichheit. Wir stellen den Preisträger vor.