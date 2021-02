Kultur

Can Dündars "Undoing Prison"

In der Türkei können Texte Menschen ins Gefängnis bringen, ein Ort, an dem wiederum auch Texte entstehen. Im Rahmen des Festivals "Re:Writing the Future" präsentiert der Journalist Can Dündar seine Installation "Undoing Prison", für die er seine ehemalige Gefängniszelle in der Türkei nachgebaut hat und das Schreiben mit und nach Grenzerfahrungen verarbeitet.