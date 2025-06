Das Buch "Persönliche Dinge" erzählt vom Stellenwert der Kleidung in NS-Lagern und verändert dadurch das Bild, das wir von diesen haben. Kleidung definiert Menschen und ihre Individualität - und Kleidung kann Menschen zutiefst demütigen. Das Buch "Persönliche Dinge" erzählt präzise, welchen Stellenwert Kleidung, ja Mode, in NS-Konzentrationslagern hatte. Das Bild von gestreifter Häftlingskleidung stimmt nur zum Teil - denn für die Millionen Häftlinge gab es viel zu wenig. Getragen wurde, was die von den Nazis Ermordeten zurückließen, bzw. die Nazis bereit waren abzugeben. Während ein Unternehmen wie Hugo Boss mit Aufträgen für die Nazis groß wurde (Uniformen für die Wehrmacht) mussten Häftlinge in den Konzentrationslager mühselig dafür sorgen, das sie sich bedecken konnten - und, obwohl es streng verboten war, einen Hauch Individualität besaßen. Die polnische Modehistorikerin Karolina Sulej ist erstmals der Geschichte von Kleidung in NS-Lagern nachgegangen - und verändert damit auch das Bild von den Lagern selbst.