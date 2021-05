Kultur

Österreichs Bühnen öffnen wieder

Die Sehnsucht nach dem "Grand Opening" ist groß. Die Bühnen des Landes stehen in den Startlöchern, Kinobetreiber wollen Filmfreaks mit den aktuellen Produktionen in ihre bis dato gähnend leeren Säle locken. Konzertbetreiber wollen ihrem Publikum endlich wieder live das Eintauchen in Klangwelten ermöglichen.