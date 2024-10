"Senza Una Donna" – "Ohne eine Frau", aber unterstützt von prominenten Kollegen wie Pavarotti und Sting wurde der Bauernsohn Adelmo Fornaciari aus der Emilia Romagna zum Star. "Dieser privat so zurückhaltende Mensch wird auf der Bühne zum mitreißenden Entertainer. Er liefert, was ihn ausmacht: Sein musikalisches Können – und Emotionen, das ganz große Gefühl", verspricht Regisseurin Valentina Zanella. Für ihre Doku öffnete Zucchero das Privatarchiv: Bilder, Erinnerungen an sein Heimatdorf Roncocesi in der Emilia Romagna, das Leben eines introvertierten Bauernjungen, den die Lehrerin in der Schule "Zucker" nennt. Die bittersüße Hommage an Zucchero startet am 25. Oktober in Österreich und am 26. in Deutschland im Kino.