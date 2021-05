Kultur

Buchmesse Leipzig: Ökologie & Nachhaltigkeit

Eines der Themen des Bücherfrühlings in Pandemiezeiten ist Nachhaltigkeit: Annette Kehnel fordert in ihrem Buch "Wir konnten auch anders" ein neues wirtschaftliches Denken über Konsum, Kapital, Profit und zeigt, wie eine Kreislaufwirtschaft möglich ist. Annette Hug schreibt in ihrem Roman "Tiefenlager" über das globale Problem des Atommülls.