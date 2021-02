Kultur

Buch-Tipp: Volker Hinz "Hello. Again"

Volker Hinz (1947–2019) fotografierte für den "Stern" Künstler-, Politiker- und Prominenten-Porträts und veröffentlichte legendäre Foto- und Reisereportagen. "Der Fotograf darf nicht langweilen. Langweilige Bilder gibt es genug", war sein Motto. Seine Bilder sind in dem Band "Hello. Again" bei Hartmann Books erschienen.