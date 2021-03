Kultur

Buch-Tipp: "Thomas Mann"

Ein Fotoband zeigt Thomas Mann in eindrucksvollen Porträtaufnahmen, von denen viele bisher kaum bekannt waren. Ob am Schreibtisch, am Strand oder mit Hund - immer setzte der Autor sich wirkungsvoll in Szene. Rüdiger Görner und Kaltërina Latifi gehen in ihrem Buch der Frage nach, welche Bedeutung die Selbstinszenierung im Leben und Schaffen des Weltautors hatte.