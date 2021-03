Kultur

Buch-Tipp: "Möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken!"

Kritik von Muslimen an Muslimen? In der islamischen Community immer noch tabu. 2014 gründete Hassan Geuad die Initiative "12thMemoRise". In seinem neuen Buch berichtet er jetzt von seinem Kampf für mehr Vielfalt, Toleranz, Freiheit und einen friedlicheren, modernen Islam.