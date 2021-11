Kultur

Buch-Tipp: Espen Eichhöfers "Papa, Gerd und der Nordmann"

Der Ostkreuz-Fotografe Espen Eichhöfer (*1966) begibt sich in Norwegen auf die Suche nach seiner eigenen Herkunft. Eichhöfer wurde als Kind einer norwegischen Mutter und eines deutschen Vaters in Norwegen geboren. Kindheit und Jugend verbrachte er im Ruhrgebiet. Heute lebt und arbeitet er in Berlin.

Datum: 19.10.2021