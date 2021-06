Kultur

Buch-Tipp: "Citizens"

Jahrelang ist er durch Europa gereist und hat Orte besucht, an denen Ausgrenzung und Intoleranz von populistischen Parteien propagiert werden. In seinem neuen Bildband "Citizens" zeigt der Genfer Fotograf Christian Lutz in ruhigen Bildmetaphern, wie tief die Wurzeln des Rechtspopulismus in Europa reichen.