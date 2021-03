Kultur

Chistian Kracht: "Eurotrash

Christian Krachts neuer Roman beginnt mit einer Erinnerung: Vor 25 Jahren irrte in "Faserland" ein namenloser Ich-Erzähler durch ein von allen Geistern verlassenes Deutschland. In "Eurotrash" geht derselbe Erzähler erneut auf eine Reise - diesmal in die Abgründe der eigenen Familie.