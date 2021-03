Kultur

"Die Öffentlichkeit und ihre Feinde"

Der Dramaturg Bernd Stegemann ist davon überzeugt, dass universelle Rechte und die Meinungsfreiheit als Werte immer mehr eingeschränkt werden und an ihre Stelle ein Kampf der Identitätsgruppen getreten sei. Theater müsse aber alles dürfen, so sei Öffentlichkeit. Die aber habe immer mehr Feinde, so Stegemann in seinem Buch.