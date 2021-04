Kultur

Der Brotaufstand in Berlin-Rahnsdorf

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs kam es an einer Berliner Bäckerei zu einem Aufstand, weil nur noch Brot an Parteigenossen ausgegeben werden sollte. 15 Menschen wurden verhaftet, ein zwei Menschen unmittelbar danach enthauptet. Seit 1998 erinnerte eine Gedenktafel an die Opfer. Diese verschwand nach einem Eigentümerwechsel. Ein Verein kämpft dafür, dass sie an die Fassade zurückkehrt.

Datum: 07.04.2021