"Wonder Woman" ist die älteste Superheldin der Comicgeschichte - und ein feministisches Role Model. Die Amazone mit Superkräften wird nur schwach, wenn sie ein Mann fesselt - und mit einem Lasso bringt sie andere zum Aussprechen der Wahrheit. Erfunden hat sie ein New Yorker Psychologe, der sich selbst als Feministen sah - und das im Kriegsjahr 1941. William Moultan Marston erfand auch nebenbei den Lügendetektor und erkannte als Comic-Fan das Fehlen einer Heldin im Universum der Superhelden. Wonder Womans Siegeszug mündet seitdem immer wieder in Blockbustern. Nach wie vor erscheinen ihre Abenteuer in Comics und Filmen. Doch weit darüber hinaus bietet sie Stoff für eine Geschichte des Feminismus. Jill Lepore, preisgekrönte US-Historikerin, hat in ihrem Buch "Die geheime Geschichte von Wonder Woman" ihre Wirkung auf Popkultur und Feminismus nicht nur in den USA erzählt. Jetzt ist es auf Deutsch erschienen. Wir haben Jill Lepore bei der Verleihung des Hannah-Arend-Preises in Bremen getroffen.