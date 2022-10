Verteidigungsministerin Lambrecht will am Feldjäger-Motto "Jedem das Seine" festhalten. Welche Bedeutung rufen diese drei Worte, die auch als Schriftzug über dem Eingangstor des KZ Buchenwald prangten, in diesem Zusammenhang hervor? Sprache und Militär stehen auch im Alltag nah beieinander. Wir haben "Bombenwetter", sind besorgt über "Helikoptereltern", denken jemand sitze auf dem "Schleudersitz" und haben die "Reißleine" zu ziehen - allenfalls sei man "am Boden zerstört": alles Begriffe aus militärischen Zusammenhängen. Eine Ausstellung des Deutschen Museums in der Flugzeugwerft Oberschleißheim widmet sich der deutschen Sprache und ihrer Beziehung zum Militär - was sich zeigt: Etwa ein Drittel aller Redewendungen in der deutschen Sprache kommt aus dem Krieg.