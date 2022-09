Sechs Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine bestimmen längst andere Schlagzeilen die Nachrichten. Doch der Krieg mit unfassbarem Leid und entsetzlicher Zerstörung geht weiter, Tag für Tag. Und die Menschen in der Ukraine? Sie leben mit der neuen Normalität. Wie das aussieht und sich anfühlt, zeigen nun zwölf Fotografinnen und Fotografen in der neuen Ausstellung "The New Abnormal" im Phoxxi, dem temporären Haus der Fotografie der Deichtorhallen in Hamburg.