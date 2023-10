Oh Bayern, du Land der Widersprüche - kurz vor der Landtagswahl am 8. Oktober blicken wir in den Freistaat, der es - historisch betrachtet - schafft, problemlos Königstreue, Katholizismus und die erste Räterepublik auf deutschem Boden zusammen zu bringen. In dem gleichermaßen ein autoritärer wie auch libertärer Wesenskern herrscht, welcher sich in den Erfolgen der Parteien CSU und Freie Wähler zeigt.