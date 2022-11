Stromausfall in New York

Warum sollte man in diesen Zeiten unbedingt "Awake", "Then there was", die Serie "Blackout", den Film "The Book of Eli" oder "The Legend" schauen? Weil Fiktion schneller als wir denken Realität werden könnte. Davon ist Denis Newiak überzeugt. Der Medienwissenschaftler hat Katastrophenserien und Spielfilme der letzten Jahre gesichtet und nun ein Buch geschrieben, das mit einer Checkliste endet, die den Leser auf einen möglichen Blackout vorbereiten will. Damit es ihm nicht so ergehe, wie beispielsweise Pastewka in der gleichnamigen Serie, der sich beim Stromausfall verletzt, weil er weder Taschenlampe noch Kerzen im Haus hat. Auch sollte man wissen, dass Feuchttücher schnell zum teuer gehandelten Luxusgut werden könnten, so wie es der Film "The Book of Eli" erzählt, wenn nämlich die Wasserversorgung nach einem Stromausfall ausfällt. Es sind nur einige von vielen Hinweisen, die in normalen Zeiten wohl eher in einschlägigen Prepperseiten kursieren würden. Aber es sind keine normalen Zeiten und so sind Notstromagregate längst ausverkauft, Menschen decken sich mit Solarkollektoren ein, horten Wasserfilter, hamstern im Keller Trinkwasser und Lebensmittel.