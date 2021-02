Kultur

Black History Month

Der Black History Month macht in den USA jedes Jahr im Februar auf die Verdienste von Afroamerikaner*innen in der Geschichte des Landes aufmerksam. Den Grundstein legte der Historiker Carter G. Woodson 1926. Er wollte die Verdienste der schwarzen Bevölkerung anerkannt wissen, die allgegenwärtige Geringschätzung überwinden. Auch in Deutschland gibt es den Black History Month seit 1990.