Im Deutschen Museum soll im Zuge der großen Sanierung ein Prometheus-Fresko von Hermann Kaspar im Ehrensaal zerstört werden. In den 1990ern gab es noch die strikte Ansage vom Denkmalamt, es bei Sanierungen "unbedingt zu erhalten". Will man sich auf diese Weise eines heute unwillkommenen Künstlers entledigen? Kaspar gehörte zu den sogenannten "Gottbegnadeten", also den Lieblingskünstlern Adolf Hitlers und saß in der ersten künstlerischen Reihe des Nazi-Regimes. Er hat unter anderem Hitlers Schreibtisch verziert und dessen Reichkanzlei maßgeblich mitgestaltet. Kaspar hat die Biographie des Deutschen Museums als Gebäude maßgeblich geprägt, dieses Kapitel will man nun wohl hinter sich lassen. Das riesige Wandmosaik im Kongressaal des Museums (heute durch Einbauten verdeckt) war sein Durchbruch als junger Nazi-Künstler. 1955 hat man ihm dann zwei weitere Fresken, darunter den Prometheus, in Auftrag gegeben, weil er relativ bruchlos nach dem Krieg wieder durchgestartet war. München ist tatsächlich voller Kaspar-Werke, von ihm stammen zum Beispiel die Hakenkreuz-Mosaiken am Haus der Kunst.