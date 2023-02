"Kulturzeit" vom 17.02.2023: Berlinale-Wettbewerb eröffnet

Die Literaturverfilmung "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" von Regisseurin Emily Atef beruht auf dem gleichnamigen Roman von Daniela Krien. Johannes liebt Maria und Maria liebt Johannes. Die DDR - ein untergehendes Land - Thüringen im Jahr 1990. Alles im Aufbruch. Nur Maria bleibt unbeeindruckt von den Veränderungen. Für sie scheint die Zeit still zu stehen. Bis Eigenbrötler Henner vom Nachbarhof ein Beben in ihr auslöst. Maria, die Träumerin, lebt eher in den Romanen Dostojewskis als in der Wirklichkeit. Bis die Liebe zu dem deutlich älteren Mann sie mit der dunklen Seite des eigenen Begehrens konfrontiert. Was wie eine Altherrenfantasie klingt, wird unter der Regie von Emily Atef zur Geschichte weiblicher Selbstermächtigung. Ihre Filme loten Grenzen aus, brechen Tabus. Die 49-Jährige ist eine der interessantesten Stimmen des deutschen Kinos. Der Vater Iraner, die Mutter Französin, sie Kosmopolitin. Früh handeln ihre Geschichten von Frauen in Grenzsituationen. Wir sprechen mit Emily Atef über ihren Wettbewerbsfilm auf der Berlinale.