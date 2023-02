Kultur

Berlinale-Retrospektive 2023 "Young at heart"

"Young at Heart - Coming of Age at the Movies" lautet das Thema der diesjährigen Berlinale-Retrospektive. Namhafte Filmschaffende, wie Tilda Swinton oder Pedro Almodóvar, stellen ihre Lieblingsfilme vor, die das Thema direkt verhandeln, oder auch Filme, die in der eigenen Phase des Heranwachsens wichtig waren.