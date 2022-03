Berlinale Zoom: Gewalt in der Familie & Gespräch mit Vivian Perkovic

Die Pandemie hat weltweit die Menschen in die eigenen vier Wände getrieben. Das Kino schaut nun bewusst hinter die Fassaden - und durchbricht dabei das Cliché, dass Gewalt nur eine Frage von sozialer Herkunft ist. Sie kann auch in den gutbürgerlichen Einfamilienhäusern ausbrechen. Besonders eindringlich ist das im Schweizer Film "La Ligne" zu sehen. Vor genau zehn Jahren gewann Regisseurin Ursula Meier mit ihrem Film "Winterdieb" einen Silbernen Bären. Nun ist sie zurück im Wettbewerb und hat wieder große Chancen auf einen Preis. Auch dank ihrer Hauptdarstellerin Stéphanie Blanchoud, mit der sie das Drehbuch verfasst hat über die 35-jährige Margaret, die sich nicht anders ausdrücken kann als durch körperliche Gewalt. Ein starkes Stück Kino, genau wie der Film von Michael Koch, der zweite Schweizer Beitrag im Wettbewerb. Er entführt uns nach ganz oben in die Berg-Idylle der Schweizer Alpen. "Drii Winter" zeigt die Gewalt nicht explizit, sie brodelt unter der Oberfläche. In Form eines Tumors, durch den der friedvolle Marco jegliche Impulskontrolle verlieren könnte. Wie geht man mit einem Menschen um, der zu einer Gefahr werden kann? Ohne dass er selbst etwas dafür kann? Der Film findet ruhige Bilder und setzt ganz auf die Macht seiner Laiendarsteller. So entwickelt sich ein kammerspielartiges Drama über Verantwortung und Schmerz. Das wahre Leben, eingefangen in poetischen Kino-Bildern.