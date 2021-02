Kultur

Berlinale 2021

Am 11. Februar hätte eigentlich die 71. Ausgabe der Berlinale eröffnet werden sollen. Stattdessen präsentierte das Leitungsduo eine an die Corona-Maßnahmen angepasste Festivalausgabe in zwei Teilen. Akkreditierte Besucher müssen bis März auf Online-Screenings aus den Sektionen warten, als großes Publikumsfestival soll im Juni ein zweiter Berlinale-Teil folgen.