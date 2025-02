Brasilien jubelt – der Film "Ainda estou aqui" (deutscher Titel: "Für immer hier") wurde in gleich drei Kategorien für den Oscar nominiert: Bester Film, bester Film international und beste Hauptdarstellerin - Fernanda Torres. Der Film erzählt die wahre Geschichte der Familie Paiva und spielt im Rio de Janeiro der 1970er Jahre, mitten in der Militärdiktatur. Der Vater, Rubens Paiva, ein ehemaliger Abgeordneter, wird verhaftet und verschwindet. Die Mutter Eunice Paiva ist gezwungen sich neu zu erfinden. Der Film ist in den brasilianischen Kinos ein riesiger Erfolg und hat seit seiner Premiere im November mehr als zehn Millionen Euro eingespielt. Und Fernanda Torres erhielt bereits einen Golden Globe. Es ist ein Film, der das Scheinwerferlicht auf die oft vergessenen Opfer der Militärdiktatur richtet – gerade in Zeiten aufstrebender rechtspopulistischer Kräfte weltweit noch relevanter als sonst. Auch heute noch kämpfen Angehörige von Opfern der Diktatur um Anerkennung und Entschädigung, während die Täter und deren Nachkommen von üppigen Pensionen des Militärs und damit von öffentlichen Geldern leben. In Deutschland kommt der Film am 13., in Österreich am 14. März in die Kinos.