In seiner dritten Regie- und Drehbucharbeit "Eine Geschichte von drei Schwestern" hat sich der türkische Filmemacher Emin Alper, Jahrgang 1974, mit familiären Problemen in einem abgelegenen Bergdorf in Anatolien befasst. Nun folgt Alpers nächster Kinofilm "Burning Days", der in der Provinz Yanıklar angesiedelt ist und sich in finstere Krimi- und Thriller-Gefilde begibt. Wir lernen den Ort aus der Außenseiterperspektive des kürzlich aus Ankara angereisten jungen Staatsanwalts Emre (Selahattin Pasalı) kennen. Dieser beobachtet nicht nur mit großer Sorge die Sinklöcher in der Umgebung, die durch das Absenken des Grundwassers entstanden sind, sondern reagiert auch sehr streng und verärgert, als eine johlende Masse ein Wildschwein durch die Wohngegend jagt und dabei völlig enthemmt Schüsse in die Luft abgefeuert werden. Unfreiwillig wird Emre in die politischen Machtkämpfe der Stadt hineingezogen.