Kultur

Erinnern an Stereo-Total-Sängerin Francoise Cactus

Die Künstlerin und Musikerin Françoise Cactus ist am 17. Februar 2021 nach langer Krankheit in Berlin gestorben. Die Französin kam Mitte der 1980er Jahre nach West-Berlin. Bekannt wurde sie vor allem als Sängerin und Schlagzeugerin der Band Stereo Total. Wir erinnern mit einem Beitrag von 2016 an die Sängerin.

Datum: 17.02.2021