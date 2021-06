Kultur

Bachmannpreis 2021 - Die Gewinner

In Klagenfurt ist erneut ein weitgehend digitaler Lesewettbewerb um den begehrten Bachmannpreis zu Ende gegangen. Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an die aus Teheran stammende und derzeit in Graz lebende Nava Ebrahimi. Dana Vowinckel erhielt den Deutschlandfunk-Preis, Necati Öziri den Kelag- und den BKS-Publikumspreis und der 3sat-Preis ging an Timon Karl Kaleyta.

