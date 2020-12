Kultur

Belarussische Autoren im Exil

Seit 1979 gibt es in Graz das "Writer in Exile"-Programm, das Stipendien an Literaten oder Aktivisten vergibt, die in ihrem Heimatland Bedrohungen ausgesetzt sind. Ein solches Stipendium haben auch die Autoren Julia Cimafiejeva und Alhierd Bacharevic aus Belarus, damit sie mit ihren Texten auch weiterhin für Frieden in ihrem Land kämpfen können.

