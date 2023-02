Kultur

Ausstellungstipp: "Wir, die Saisonniers ... 1931-2022"

Zehntausende von Arbeitsmigrant*innen, so genannte Saisonniers, haben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu beigetragen, in der Schweiz Infrastrukturen und Gebäude zu bauen, und haben in der Hotellerie, Gastronomie und Landwirtschaft gearbeitet. Sie trafen in der Schweiz auf harte Lebens- und Arbeitsbedingungen. Eine Ausstellung in Biel gibt ihnen jetzt eine Stimme.