Ausstellungs-Tipp: "Käthe Kollwitz. Realität & Emotion"

Sie ist nicht nur Bildhauerin, sondern auch herausragende Zeichnerin und experimentierende Druckgrafikerin: Die Internationalen Tage in Ingelheim präsentieren nun bis zum 18. Juli 2021 in fünf thematischen Kapiteln Aspekte, die sich immer wiederkehrend in den Werken von Käthe Kollwitz finden. Motive sind Emotionen wie Liebe und Leere, die zum zentralen Bildgegenstand werden.