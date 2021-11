Kultur

Ausstellungs-Tipp: "Wahnsinnig komisch - Follement drôle: Humor in der Psychiatrie"

Dass Menschen mit der Diagnose Schizophrenie in der Lage sind, Humor zu zeigen und zu verstehen, zeigt ein deutsch-französisches Ausstellungsprojekt der Sammlung des Musée d'Art et d'Histoire de l‘Hôpital Sainte-Anne in Paris und der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, noch bis zum 23. Januar 2022.

Datum: 22.10.2021