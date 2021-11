Kultur

Ausstellungs-Tipp: "Susan Meisellas - Meditations"

Die US-Fotografin Susan Meisellas wurde durch ihre Fotoreportagen über die Revolution in Nicaragua in den späten 1970er Jahren bekannt. Seit rund 50 Jahren dokumentiert sie Menschen weltweit. Das Kunsthaus Wien zeigt jetzt ihre Arbeit erstmals umfassend in Österreich, noch bis zum 13. Februar 2022.

Datum: 02.11.2021