Kultur

Ausstellungs-Tipp: "Rohkunstbau 26"

Nicht zuletzt in der Pandemie projizierten viele ihre Ängste auf das Nichtwahrnehmbare in der Natur. Welche Folgen hat diese Einstellung und welche Katastrophen zieht der Verlust von Verantwortung nach sich? In der Ausstellung "Rohkunstbau 26" im Barockschloss Lieberose zeigen 22 internationale Künstler*innen, dass der Mensch nicht über der Natur steht, sondern Teil von ihr ist. Zu sehen bis zum 3. Oktober 2021.