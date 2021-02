Kultur

Ausstellungs-Tipp: "Never Mind the Gallery - Here's the Silky Späti"

Frühstücksflocken namens "Queerios", "Feminist"-Pralinen oder "Black Lives Matter"-Milch - die Künstlerin Silke Thoss hat in der Berliner Oranienstraße einen Späti der besonderen Art eröffnet. Ihre Kunstwerke aus Zeitungspapier, Kleister und Farbe stehen als Bierflaschen in Kühlschränken und liegen als Schokoriegel in der Auslage. Und alle tragen Botschaften, einige ironisch, andere ernst, gegen Homophobie, Sexismus oder Rassismus. Zu sehen ist der Kunst-Späti noch bis zum 14. Februar 2021.