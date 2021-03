Kultur

Ausstellungs-Tipp: "Miss you - Eine Ausstellung inmitten der Stadt"

Mit einer Ausstellung im öffentlichen Raum mehrerer Städte wollen 18 Fotograf*innen der Berliner Agentur Ostkreuz Künstler*innen im Corona-Lockdown sichtbar machen. Bis zum 16. März sind in Leuchtkästen in Berlin, Hamburg und Baden-Baden Porträts von Prominenten in ihrer Corona-Abgeschlossenheit zu sehen.