Austellungs-Tipp: "Ernst Barlach und Käthe Kollwitz"

Käthe Kollwitz gilt als Künstlerin, die soziale Ungerechtigkeit in ihren Skulpturen und Zeichnungen sichtbar machte. Ernst Barlach übte in seinem Werk Kritik am Materialismus in der modernen Welt. Eine verborgene Nähe der beiden will das Kunsthaus Apolda nun aufdecken, zu sehen noch bis zum 18. April 2022.

Datum: 01.02.2022