Kultur

Nobuyoshi Araki in Wien

In Zeiten von #MeToo & Co ist es vielleicht nicht gerade günstig, sich auf einen renommierten allerdings auch umstrittenen Künstler wie Nobuyoshi Araki einzulassen. Berühmt und berüchtigt geworden ist der 1940 in Tokio Geborene durch seine Frauenakte, die unverhohlen und teilweise verstörend Themen wie Nacktheit, Erotik und Körperlichkeit thematisieren.