Kultur

"This Living Hand": Edmund de Waal präsentiert Werke von Henry Moore

Hände: Für Henry Moore waren sie nicht nur Werkzeug, sondern immer wieder auch Motiv seiner Skulpturen und Skizzen. Für die Ausstellung "This Living Hand" erfüllt der Meisterkeramiker Edmund de Waal Moore's Wunsch, Kunst mit allen Sinnen zu erleben und kuratiert Werke des Künstlers, die von Besuchern angefasst und erfühlt werden dürfen. Noch bis zum 31. Oktober in den Henry Moore Studios in Perry Green Hertfordshire, Großbritannien.